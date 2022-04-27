Как из букв Ж,О,П,А сложить слово "счастье": в России из названий ушедших брендов составили лозунг "ZAMESTIM"

Как из букв Ж,О,П,А сложить слово "счастье": в России из названий ушедших брендов составили лозунг "ZAMESTIM"

Судя по бравурным репортажам российской прессы, санкции местным жителям только на пользу. Крепчают буквально день ото дня.

Россияне, похоже, очень рады, что наконец-то их не будут отвлекать от воспитания в себе стойкости и патриотического духа разные заморские удобства и соблазны. Туалетная бумага, модная одежда, мебель и автомобили не нужны россиянам. Вернее, нужны, но исключительно отечественного производства. Раньше терпели, мучились, но сколько можно - пора переходить на все свое.

Голос народа зазвучал сегодня в Санкт-Петербурге. Как сообщает российская пресса, на Малой Конюшенной улице появилась большая цветная надпись "ZAMESTIM", составленная из букв логотипов компаний, покинувших Россию после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Для инсталляции были использованы логотипы брендов Zara, adidas, Mc'Donalds, Epson, Skoda, TotalEnergies, IKEA и Milky Way. Автор конструкции не известен.

Говорят, акция не была согласована с городскими властями. Бунтуют, видимо, россияне.

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