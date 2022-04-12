Как избавиться от ужасных сновидений

Ужасные сновидения – одно из последствий длительного стресса, когда во сне мы продолжаем проживать травматические события.

Однако здоровый сон — основа нашей жизнедеятельности, его нужно пытаться восстановить как можно скорее.

Телеграм-канал "Психологическая поддержка" дает несколько простых техник, чтобы избавиться от ужасных сновидений.

Техника флешбек

Применяется американскими психотерапевтами, работающими с ПТСР.

Сочиняете ужасному сну положительную концовку и проговариваете его вслух. Желательно записать на бумаге или в заметках телефона. Перед сном прочесть вслух еще дважды.

Например, бойцу, которого буквально по частям собрали после Иловайского котла, постоянно снился ужас, в котором он убегает от взрыва и с разбега падает в огромную яму. В этот момент он всегда просыпался в холодном поту. Это мучило его несколько лет: периодически после волнений ему снился этот сон.

Вместе с психотерапевтом он сменил концовку сна: прыгает не в яму, а в неглубокий бассейн (боец под два метра роста, но плавать не умеет, хотя воду очень любит), с теплой водой и красивыми девушками. И находится там с удовольствием. Через несколько дней сон прошел и больше не возвращался.

Техника безопасность

По сути это расширение техники флешбека. Надо закончить сон так, чтобы во сне вообще не было опасности.

Например, девушке снится, что за ней гонится насильник. Она просыпается и придумывает, что убежала и все кончилось хорошо. Но тогда мозг запомнит, что на этот раз сбежала, а вот в следующий – не факт. Более действенной была бы концовка, в которой девушка бежала от насильника, а потом присмотрелась и оказалось, что это ее давний друг бежал за ней: хотел обнять и пообщаться, а она не узнала и испугалась.

Сюжеты нужно придумывать свои собственные, в которые вы сами легко поверите и какие вам будут приятны.

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