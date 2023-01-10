Как избежать конфуза: стало известно, какой совет однажды королева Елизавета II дала Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кэтрин очень много раз попадала в разные модные конфузные ситуации. Говорят, Ее Величество королева Елизавета II даже однажды вспылила и решила дать невестке совет.

Мы уже вспоминали многочисленные конфузы принцессы Уэльской, когда она попадала в неловкие ситуации с платьями, и все из-за ветреной погоды.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Всякий раз, когда это происходило, королева Елизавета II возмущалась, а в итоге просто решила дать Кейт совет. Он состоял в том, чтобы к подолам ее платьев пришивали специальные грузики, которые не дают платьям подниматься вверх при любых порывах ветра, удерживая юбку с помощью своего веса.

Известно, что сама монарх охотно пользовалась этим приемом и таких конфузов с ней никогда не происходило, ни в юные годы, ни в зрелые, ни в пожилые. Издание express.co.uk пишет, что первым купил такие грузики в универмаге Peter Jones & Partners любимый кутюрье Ее Величества Стюарт Парвин.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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"Прелесть одежды ручной работы в том, что она сидит как надо, но, конечно, у нас есть несколько хитростей в рукаве. Я просто вшиваю пару утяжелителей в подол ее платьев и пальто, и они красиво висят. И иногда, если она носит легкую шифоновую юбку, я пришиваю меньшую свинцовую гирьку размером с горошину", - рассказал господин Парвин в интервью Daily Mail в апреле 2012 года.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Использует ли Кэтрин этот королевские прием сегодня, не известно, но с ее юбками давно не происходило подобных конфузов.

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