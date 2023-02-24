Как избежать повторной травматизации после года войны: четыре психологических совета

Ретравматизация возникает в моменты, когда обстоятельства, при которых человек получил психологическую травму, повторяются. А 24 февраля 2022 каждый украинец получил такую травму.

Спровоцировать ретравматизацию способны даже воспоминания, к которым мы возвращаемся осознанно или непроизвольно. Телеграм-канал "Психологическая поддержка" поделился советами, как пережить болезненные воспоминания.

Избегайте триггеров

К годовщине полномасштабного вторжения в Сети будет много видео и фото прошлогодних событий – как все начиналось. Если есть ощущение, что для вас это слишком, ограничьте использование социальных сетей и потребление подобного контента.

Ритуал "подготовки"

Так же, как приведение в порядок вещей на рабочем столе помогает собраться с мыслями перед важной задачей, определенные ритуалы перед этой датой способны внушить покой. Соберите или еще раз просмотрите вещи, которые могут пригодиться во время воздушной тревоги. Подумайте, как вы будете действовать в случае объявления сигнала об опасности. В прошлом году нас застали неожиданно – на этот раз мы знаем, что делать.

Информационная гигиена

По идее, 24 февраля враг попытается запустить широкую дезинформационную кампанию, которая может сопровождаться большим количеством различной противоречивой информации. Будьте готовы увидеть заголовки вроде: "Внимание! Началось", "Прорвали границу" и так далее. Не стоит распылять внимание. Выберите несколько источников информации, желательно официальных и которым вы доверяете, чтобы следить за ситуацией.

Соблюдайте распорядок

24 февраля – дата начала полномасштабного вторжения в РФ. Но с другой стороны – это просто еще один день войны, которая длится в нынешнем формате уже год, а всего 9 лет. Враг стремится, чтобы мы боялись этой даты и ожидали, что в этот день непременно произойдет ужасное. Попробуйте же составить план мелких дел на 24 февраля – с учетом необходимости в любой момент перейти в безопасное место. Ожидание чего-то плохого само по себе может спровоцировать ретравматизацию.

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