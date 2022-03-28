Как избежать усталости во время войны: три простых совета

В условиях войны следует особенно бережно относиться к своему психологическому состоянию.
Трудно сейчас всем - и тем, кто уехал, и тем, кто остался. Телеграм-канал "Психологическая поддержка" рассказывает, как избежать усталости и чувствовать себя лучше. Своими советами делится психолог Светлана Ройз.
Атрибут-упоминание о мирном дне
- Первое, что нам нужно для того, чтобы не "выгореть" — это упоминание о мирном времени, песнях, цветах, все, что объединяет нас с миром. Это все профилактика выгорания.
"Переживание стресса имеет разные этапы. У нас был этап активизации, адаптации, в состоянии острого стресса мы не замечаем усталости. Все резервы нацелены на выживание. В таком состоянии мы не чувствуем, что нам нужно в туалет, спать или есть. И сами тогда мы истощаемся. И надо не допустить этого, поскольку это будет влиять на психику и на то, сможем ли мы в таком состоянии оказать помощь другим", — советует Ройз.
Информационный детокс
- Специалист рекомендует не перенасыщать себя негативными новостями и не репостить кадры событий, на которые невозможно смотреть без чувств.
"Нужно отвлекаться на положительные моменты: при возможности поддерживать контакты со старыми друзьями и знакомыми, и не забывать о тех вещах, которые могут поднять настроение и уровень юмора", — рекомендует психолог.
Культивировать мечты о будущем
Жизнь обязательно продолжится, а мы должны задуматься, чем мы будем заниматься в первую очередь, когда закончится война. У нас должны быть силы, чтобы построить Украину.
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