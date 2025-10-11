ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Как кадр из романтического фильма: Меган Маркл показала милое видео с мужем Гарри

44-летняя герцогиня Сассекская позволила поклонникам заглянуть за кулисы ее жизни с принцем Гарри.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Associated Press

Меган Маркл опубликовала в Instagram Stories милое и проникновенное видео с мужем, которое было сделано перед тем, как они вышли на публику во время гала-концерта по случаю Всемирного дня психического здоровья в Нью-Йорке.

Меган и Гарри / instagram.com/meghan

Меган и Гарри / instagram.com/meghan

В черно-белом видео звучит песня Сильви Вартан Baby, c’est vous, и можно увидеть, как Меган смеется над шуткой мужа, которую они, к сожалению, нам не озвучили.

Видео Меган Маркл / instagram.com/meghan

«С Всемирным днем ​​психического здоровья», — подписала этот милый момент она. «…человеку, который всегда заставляет меня смеяться».

Меган и Гарри / © Associated Press

Меган и Гарри / © Associated Press

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские прибыли вместе на ежегодный гала-вечер, посвященный Всемирному дню психического здоровья, который проводился в Нью-Йорке. Меган в тот вечер носила элегантный черный костюм от Giorgio Armani.

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie