- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Как кадр из романтического фильма: Меган Маркл показала милое видео с мужем Гарри
44-летняя герцогиня Сассекская позволила поклонникам заглянуть за кулисы ее жизни с принцем Гарри.
Меган Маркл опубликовала в Instagram Stories милое и проникновенное видео с мужем, которое было сделано перед тем, как они вышли на публику во время гала-концерта по случаю Всемирного дня психического здоровья в Нью-Йорке.
В черно-белом видео звучит песня Сильви Вартан Baby, c’est vous, и можно увидеть, как Меган смеется над шуткой мужа, которую они, к сожалению, нам не озвучили.
«С Всемирным днем психического здоровья», — подписала этот милый момент она. «…человеку, который всегда заставляет меня смеяться».
Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские прибыли вместе на ежегодный гала-вечер, посвященный Всемирному дню психического здоровья, который проводился в Нью-Йорке. Меган в тот вечер носила элегантный черный костюм от Giorgio Armani.