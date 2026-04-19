Как Кейт Миддлтон не позволяла девушкам флиртовать с принцем Уильямом в университете

Задолго до того, как Кейт Миддлтон и принц Уильям стали одной из самых известных пар в мире, их связывала тесная дружба еще со студенческих лет.

Именно в этот период будущая принцесса Уэльская ловко вмешалась, когда другие девушки проявили интерес к наследнику престола.

Неудивительно, что принц Уильям привлекал к себе значительное внимание на протяжении всех своих университетских лет, и многие студентки боролись за его расположение. Это вызывало у Уильяма дискомфорт, и он часто оказывался «слишком вежливым», чтобы им отказать.

И тогда Кейт, которая была его близкой подругой, пришла ему на помощь. Королевский биограф Кэти Николл поделилась захватывающими подробностями в своей книге «Кейт: Будущая королева», опираясь на рассказы их подруги Лоры Варшауэр, цитирует журнал Ok!.

«На вечеринке к Уиллу очень активно приставала одна девушка, и ситуация становилась довольно неловкой, потому что он не мог от нее отделаться. Он был очень вежлив, но девушка просто не понимала намека. Вдруг Кейт подошла к нему сзади и обняла. Он сказал: «Ой, извини, но у меня есть девушка“, и они с Кейт разразились смехом».

Задолго до того, как между ними завязались романтические отношения, Кейт приходила принцу на помощь, выдавая себя за его девушку, и вскоре именно ею она и стала. После одной особенно неловкой встречи принц, как сообщается, наклонился и прошептал: «Большое спасибо».

Общая знакомая отметила: «Кейт была единственной девушкой в ​​комнате, которая могла это сделать» — показательный признак их особой связи, особенно учитывая, что этот момент произошел всего через месяц после начала их учебы в университете.

Напомним, когда в 2010 году пара давала интервью в честь своей помолвки, Кейт открыто призналась, что стеснялась Уильяма в студенческие годы. Но, видимо, это было только на первых порах.