Как консервировать огурцы без соли: полезный совет от Евгения Клопотенко

Недавно в Украине возник дефицит соли. А из-за него и ажиотаж в тех магазинах, где соль еще оставалась или куда ее завезли. Соль – актуальный продукт для тех, кто занимается летом консервацией.

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко уже делился с украинцами своим главным советом о том, что делать, когда нет соли, и чем можно ее заменить.

Но многих по-прежнему интересует вопрос, а чем же заменить соль, когда планируешь, например, консервировать огурцы или другие овощи.

"Наши люди считают, что если дома есть соль и гречка, то мы переживем все, что только возможно пережить. Но сейчас уже мир меняется, и можно сказать, что, если у нас дома есть просто уксус и любая крупа, мы можем пережить все что угодно. Поэтому я советую не закупать соль тоннами, необходимо, чтобы она была равномерно разделена между всеми людьми и ее хватило для всех", - говорит шеф-повар.

Тем, кто планирует консервировать огурцы, Евгений Клопотенко советует просто проварить их в воде, добавив в нее специй для вкуса и уксус и законсервировать. И все будет в порядке. "Наша главная задача во время консервирования продуктов - не дать бактериям развиваться. А уксус прекрасно справляется с этой задачей и убивает все бактерии", - говорит шеф-повар.

В тренде – уксус, соль и гречку скупать не стоит: шеф-повар Евгений Клопотенко

Не помешает еще и минимизировать потребление соли в своем рационе. Это просто полезно для вашего организма.

"Кроме того что у нас самая сильная нация, мы будем еще и самой здоровой нацией, когда откажемся от соли", - говорит Клопотенко.

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