Как красиво: кто автор образа Елены Зеленской для мероприятия в Букингемском дворце

5 мая, первая леди Украины Елена Зеленская посетила прием в Букингемском дворце, который устроили король Чарльз III и королева-консорт Камилла для генерал-губернаторов, премьер-министров и других высокопоставленных иностранных гостей.

Для мероприятие Зеленская надела черное платье от украинского бренда GASANOVA.

Дополнили этот элегантный наряд золотые украшение, особое место среди которых заняла брошь от еще одного украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Аксессуар называется “Полынь, Евшан-Зелье”.

Олена Зеленська прибула на прийом у Букингемський палац / Фото: Associated Press

Олена Зеленська прибула на прийом у Букингемський палац / Фото: Associated Press

"Евшан-зелье — полынь, цветок украинской степи, составляющая украинскую и крымскотатарский фольклор. В украинской художественной литературе слово "евшан" стало синонимом тяготения и любви к родной земле, к своим корням. По интерпретациям старой легенды, ароматный запах полыни возвращает людей на тропу, что обязательно приведет домой", - говорится в заявлении бренда в Instagram.

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