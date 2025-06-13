Как красиво: принцесса София и принц Карл Филипп в десятую годовщину венчания поделились новыми свадебными снимками

Принц Карл Филипп и принцесса София / © Getty Images

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Они поженились 13 июня 2015 года в церкви Королевского дворца. Невеста шла к алтарю в платье от шведского дизайнера Ida Sjöstedt из креп-шелка и итальянской органзы. У нее на голове была бриллиантовая диадема с изумрудами — свадебный подарок от короля и королевы.

Принц Карл Филипп и принцесса София в день своей свадьбы в 2015 году / © Getty Images

В Instagram королевская пара опубликовала подборку снимков со своей свадьбы, которые не показывали публике ранее.

Девять снимков были собраны в подборку под песню «Athair Ar Neamh» группы Enya.

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«Мы отмечаем 10-ю годовщину свадьбы. Мы поженились 13 июня 2015 года❤️ Мы так благодарны за радость и тепло, которые встретили нас в тот день и которые продолжались все эти десять лет.

Теперь у нас четверо замечательных детей, и завтра мы крестим нашу маленькую Инес🌸», — написали принц и принцесса под опубликованными вчера снимками.

Принц Карл Филипп и принцесса София с дочерью Инес / © Getty Images

Напомним, долгожданная дочь у пары родилась в феврале 2025 года, а также они воспитывают троих сыновей — 9-летнего Александра, 7-летнего Габриэля и 4-летнего Джулиана.

Ранее мы рассказывали все о детях шведской королевской пары.

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