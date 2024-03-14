Как красиво в "цвете": фотограф, запечатлевший Меган Маркл во время второй беременности, показал неопубликованный снимок

На фоне скандала с фотографией, которую отредактировала в фоторедакторе принцесса Уэльская, добрались и до снимка герцога и герцогини Сассекских. А именно до фото, которое сделал для пары фотограф Мисан Гарриман, когда Меган была беременна дочерью Лилибет.

Автор снимка, а также близкий друг Меган и Гарри ответил недоброжелателям на обвинения в том, что он якобы тоже редактировал снимок, прежде, чем фото было опубликовано.

"Оригинальный Jpeg без черно-белой окраски, ожидаю извинений и опровержения от @dailymail @telegraph. Ни деревья, ни луга не перемещались и не менялись местами, это изображение прямо из камеры. Кроме того, это дерево Жакаранда, а не Ива", - написал Миссан под снимком и показал то самое фото Сассекских в цвете. Оно, кстати, выглядит потрясающе.

(листайте фото вправо)

Меган и Гарри представили миру фотографию 14 февраля 2021 года, когда объявили о второй беременности герцогини.

Напомним, принцесса Уэльская также выступила с объяснением ситуации, опубликовав сторис в Instagram и заявив, что немного экспериментировала в фоторедакторе, прежде, чем ее фото, где она запечатлена с детьми было опубликовано Кенсингтонским дворцом на День матери.

Читайте также: