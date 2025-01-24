Эти кадры были сняты в Виндзорском замке в декабре 1984 года после церемонии крещения принца Гарри.

На редком видео можно увидеть принца Уэльского Чарльза, его супругу принцессу Уэльскую Диану и их двоих сыновей – старшего принца Уильяма и младшего принца Гарри, который и был крещен в тот день – 21 декабря 1984 года.

В день крестин младший сын Уэльских получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. Церемонию провел архиепископ Кентерберийский в часовне святого Георгия в Виндзоре. После церемонии семья собралась на мероприятии в Виндзорском замке.

Как крестили принца Гарри: редкое видео с принцессой Дианой и принцем Чарльзом

На кадрах видео видно, что на церемонии присутствовали многие члены королевской семьи, в том числе и королева Елизавета II, которой на тот момент было 58 лет и королева-мать Елизавета (прабабушка Гарри). Также в видео можно увидеть, как принцесса Диана показывает младенца Заре и Питеру Филлипс (детям принцессы Анны), а принц Чарльз рассказывает о старинной крестильной рубашке, одетой на Гарри, которой по его словам очень много лет.

Принцесса Диана с сыном Гарри в день его крещения и принц Чарльз, 1984 год, Виндзорский замок / Фото: Getty Images

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