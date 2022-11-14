Как лебеда стала символом несчастья: писательница рассказала, как украинцы выживали в голодомор

Каждый год, в четвертую субботу ноября, мы зажигаем свечу памяти, чтобы почтить жертв голодоморов. Накануне этой даты мы публикуем рассказы писательницы Зои Жук (Зоряны Живки) об истории ее семьи, которая пережила голодомор.

Писательница Зоя Жук публикует цикл постов с тегом #запалисвечку. Ранее мы публиковали рассказ писательницы о малоизвестной странице геноцида украинского народа — об уничтожении плодовых деревьев и кустов. Это сообщение посвящено воспоминаниям ее бабушки, пережившей голодомор.

"Продолжаю делать цикл публикация, посвященный памяти жертв голодоморов и коллективизации.

Сегодня будет рассказ о лебеде.

В моем детстве лебедой называли сорняк, который рос там, где ему вздумается, и который нужно было беспощадно выпалывать. Наибольшие хлопоты он доставлял в конце лета. На старом дворе, где обитали наши куры, заросли лебеды достигали двух метров. Но мы их не трогали — они довольно уютно маскировали нашу уборную. Мне каждый раз интересно было, какой высоты достигнет тамошняя лебеда. Потом соседям это надоело, и они убрали то безобразие. Я и куры не очень обрадовались.

Лебеду не бросали в те сорняки, что шли корове и свиньям. Только курам.

Когда я уже училась в школе, где-то в 5-м классе, то всерьез увлеклась историей семьи. Я расспрашивала бабушку обо всем, что могла только придумать – и часто получала ответы. А иногда бабушка молчала.

Однако я прочитала, что в голодные годы люди ели юшку из лебеды. И, выпалывая сорняк с грядки кабачков, спросила у бабушки, может, мы тоже приготовим уху из лебеды. (Мы же готовили весной зеленый борщ с крапивой и пшеницей).

В центре фото бабушка Зои Жук, 1947 год.

Бабушка покачала головой:

– Это не та лебеда. Ее нельзя есть. Вот эту – бабушка показала на одну лебеду – совсем нельзя, и скоту давать не следует.

Я сорвала и понюхала — растение противно воняло. "Ага, запомним... зловонную — не есть".

- Вот эту можно, пока молодая. Но немного. И только в крайнем случае, – показала бабушка. — Потому что живот будет болеть.

- А какая же "правильная" лебеда? – спросила я.

– Она у нас больше не растет, – ответила бабушка. — Пропала. Где-то лет тридцать как...

– А давайте снова посеем, – предложила я. – Купим семена и посеем!

– Да не дай, Боже, – отмахнулась бабушка. – Я ее в голод наелась. Больше есть не могу.

На этом разговор был окончен.

В следующем году кто-то подарил нам пакетик семян шпината. Я прочла, какой он полезный, и честно его ела. Бабушка попробовала и поморщилась:

- Такой была и лебеда. Только высокая и листья красные.

– А где она росла?

- Да как укроп — вдоль тропы. Сама сеялась. Мы ее не только в юшку клали... в голод она спасала. Но потом я ее больше не могла есть.

Лебеду я нашла и посеяла – через год после бабушкиной смерти. За семенами ездила в ботанический сад. Но лебеда оказалась очень красивым растением. И, действительно, на вкус – точно как шпинат. И почему бабушка ее так возненавидела?

Я объясняла это просто памятью о голодном детстве и пережитом ужасе. Так же на старости бабушка не могла есть речную рыбу. "Не могу, она мне болотом воняет. Я ее в голод наелась. А теперь голода нет, так я лучше картошки с простоквашей съем". Мы пожимали плечами и жарили себе карасиков, с уважением относясь к тому, что бабушка с нами обедать не будет.

Ответ, почему бабушка не могла больше есть лебеду (и новомодный американский шпинат!), я нашла спустя много лет, читая комментарии к "Киево-Печерскому Патерику". Там очень трогательная история о Прохоре Лебеднике, который пек хлеб из лебеды — и этим спасал киевлян от голода. Какой-то купец решил тоже печь хлеб из лебеды, но люди, которые его ели – травились. И чуть не случилось великой беды, но купец раскаялся, а больных св. Прохор вылечил.

Комментатор так объяснял эту легенду: чудо св. Прохора не в том, что он мог приготовить питательные лепешки из семян и листьев лебеды – это кулинарно нетрудно. Это столетиями умели хозяйки по всей Европе. Чудо заключается в том, что люди ели их каждый день несколько месяцев – и не заболели.

Лебеда богата белком, однако он не легкоусвояем. При регулярном употреблении он создает нагрузку на печень и почки – происходит интоксикация организма. Начинается длительное расстройство желудка. В тяжелых случаях – галлюцинации. Кроме того, в лебеде много щавелевой кислоты. (Молекулы щавелевой кислоты способны связываться с кальцием и железом и не позволяют организму усваивать их. Известно, что высокий уровень оксалатов делает железо и кальций намного меньше абсорбируемых. Поэтому организм не получает достаточного количества этих элементов, что может помешать его нормальному функционированию и привести к различным заболеваниям, связанным с нехваткой минералов). Оптимально: есть блюда с лебедой (или шпинатом) – где-то 2 порции в неделю, но не более 3.

А теперь представим, что люди ели лебеду каждый день. Потому что больше ничего не было. Лебеду не надо было сеять – она насеялась сама. И не было Прохора Лебедника, чтобы совершить для них чудо. Как удержать баланс: не умереть от голода – и не умереть от интоксикации...

Ясно, что бабушка потом не могла ее совсем есть – чувствовала тошноту и сразу. И даже с огорода убрала, чтобы не видеть. Тело помнило об отравлении.

PS.

Съедобная лебеда — Atriplex hortensis L. — Лебеда огородная, лутига огородная. (англ. - garden orache.) Мне нравится больше всего та, что с красными листьями.

Баланда — юшка из лебеды. На самом деле готовится из любой дикой или огородной зелени (крапивы, дикого лука, пшеницы), сваренная без картофеля, на крупе. Бывает постная и забеленная. Я готовлю весной. Это довольно вкусно.

Натина – каша из лебеды или другой зелени. На западе Украины готовилась из кукурузной муки. В центральной Украине – из ячневой крупы мелкого помола.

Хринь – тушеная дикая зелень с луком и сухарями. Бывает постная (с маслом) и забеленная (со сметаной и вареным яйцом) – я готовлю каждую весну".

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