Как Меган и Гарри провели День Валентина: папарацци сделали фото

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Меган и ее муж принц Гарри отправились в ресторан Funke в Беверли-Хиллз 13 февраля, в пятницу, где провели несколько приятных часов вдвоем. По пути туда их запечатлели папарацци, а фотографии опубликовал журнал People.

Меган Маркл была в коричневой куртке и черных брюках, а Гарри — в черной куртке и джинсах.

Меган и Гарри / © Associated Press

В этом же ресторане Funke, принадлежащем шеф-повару Эвану Функе и работающем в сегменте люкс, Меган отмечала свой 44-й день рождения в августе прошлого года.

А в сам День Валентина герцогиня Сассекская поделилась фотографией своего мужа Гарри и их дочери Лилибет в Instagram, показав наконец-то лицо девочки.

Принц Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Также герцог и герцогиня Сассекские были замечены на 75-м баскетбольном Матче всех звезд НБА в Инглвуде.