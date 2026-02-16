ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
282
Время на прочтение
1 мин

Как Меган и Гарри провели День Валентина: папарацци сделали фото

Накануне Дня всех влюбленных Сассекские посетили свой любимый ресторан в Беверли-Хиллз.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Меган и ее муж принц Гарри отправились в ресторан Funke в Беверли-Хиллз 13 февраля, в пятницу, где провели несколько приятных часов вдвоем. По пути туда их запечатлели папарацци, а фотографии опубликовал журнал People.

Меган Маркл была в коричневой куртке и черных брюках, а Гарри — в черной куртке и джинсах.

Меган и Гарри / © Associated Press

Меган и Гарри / © Associated Press

В этом же ресторане Funke, принадлежащем шеф-повару Эвану Функе и работающем в сегменте люкс, Меган отмечала свой 44-й день рождения в августе прошлого года.

А в сам День Валентина герцогиня Сассекская поделилась фотографией своего мужа Гарри и их дочери Лилибет в Instagram, показав наконец-то лицо девочки.

Принц Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Также герцог и герцогиня Сассекские были замечены на 75-м баскетбольном Матче всех звезд НБА в Инглвуде.

Меган и Гарри на баскетболе / © Associated Press

Меган и Гарри на баскетболе / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
282
Следующая публикация

