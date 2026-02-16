- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 1 мин
Как Меган и Гарри провели День Валентина: папарацци сделали фото
Накануне Дня всех влюбленных Сассекские посетили свой любимый ресторан в Беверли-Хиллз.
Меган и ее муж принц Гарри отправились в ресторан Funke в Беверли-Хиллз 13 февраля, в пятницу, где провели несколько приятных часов вдвоем. По пути туда их запечатлели папарацци, а фотографии опубликовал журнал People.
Меган Маркл была в коричневой куртке и черных брюках, а Гарри — в черной куртке и джинсах.
В этом же ресторане Funke, принадлежащем шеф-повару Эвану Функе и работающем в сегменте люкс, Меган отмечала свой 44-й день рождения в августе прошлого года.
А в сам День Валентина герцогиня Сассекская поделилась фотографией своего мужа Гарри и их дочери Лилибет в Instagram, показав наконец-то лицо девочки.
Также герцог и герцогиня Сассекские были замечены на 75-м баскетбольном Матче всех звезд НБА в Инглвуде.