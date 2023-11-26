Как Меган меряла свою свадебную тиару: принц Гарри раскрыл все секреты

У герцогини Сассекской была примерка тиары, в которой она должна была появиться на своей свадьбе с принцем Гарри в 2018 году.

В своей книге "Запасной" принц Гарри в деталях описал этот эпизод.

Принц написал, что он и Меган были "тронуты", когда его тети по материнской линии леди Джейн Феллоуз и леди Сара МакКоркодейл спросили, хотела бы будущая герцогиня носить тиару "Спенсер" покойной принцессы Дианы.

Тиара "Спенсер" / Фото: Getty Images

"Однако незадолго до свадьбы бабушка обратилась к нам. Она предложила нам доступ к своей коллекции диадем. Она даже пригласила нас в Букингемский дворец примерить их. Приходите, я помню, как она сказала", - вспоминает Гарри, пишет Hello!

"Необычайное утро. Мы вошли в личную гардеробную бабушки, прямо рядом с ее спальней, место, в котором я никогда не был. Вместе с бабушкой был эксперт по ювелирным украшениям, выдающийся историк, который знал происхождение каждого камня в королевской коллекции. Также присутствовала костюмерша и бабушки Анджела Келли".

Свадьба Меган и Гарри в 2018 году / Фото: Associated Press

Гарри говорит, что покойная королева выбрала из хранилища пять диадем: "Одна из них была вся изумрудная. Одна была из аквамаринов. Каждая была еще более ослепительно красивой, чем предыдущая".

В итоге Меган выбрала тиару в стиле ар-деко, которая датируется 1932 годом, принадлежавшую королеве Марие Текской. В центре находится съемная брошь в форме цветка. Королеве Марии брошь преподнесли в качестве свадебного подарка в 1893 году графством Линкольн.

Свадьба Меган и Гарри в 2018 году / Фото: Associated Press

Центральное украшение окружено девятью бриллиантами меньшего размера, а полосатая часть тиары состоит из 11 блестящих секций, включая овалы и паве, инкрустированные крупными и мелкими бриллиантами.

Тиара попала в коллекцию Елизаветы II после смерти ее бабушки королевы Марии ив 1953 году. Это был единственный раз, когда публика видела Меган в тиаре. В 2020 году пара сложила с себя королевские обязанности и носить тиары Меган теперь не может.

Свадьба Меган и Гарри в 2018 году / Фото: Associated Press

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