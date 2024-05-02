Как мило: фото королевы Мэри с маленькой девочкой растрогало поклонников

Ее Величество королева присутствовала на церемонии вручения грантов стипендии кронпринцессы Мэри в университете в Копенгагене.

Фотографы засняли королеву с юной поклонницей, которая в тот момент как раз вручала Мэри букет цветов. Королева присела на корточки, чтобы поблагодарить девочку, когда принимала у нее цветы. Этот кадр растрогал поклонников королевы.

Королева Мэри с юной поклонницей / Фото: Getty Images

Мэри выглядела великолепно в белом жакете, под который надела пеструю блузку с круглым вырезом и рюшами на нем, и была в темно-синих брюках клеш с высокой талией и стрелками. Обута королева была в синие замшевые туфли на каблуках, а под мышкой несла синий клатч. У нее в ушах были серьги-висюльки с камнями, на лице макияж, а волосы распущены и уложены красивыми волнами.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно датский королевский дворец показал официальный портрет королевы Мэри и короля Фредерика X, а вскоре после этого разгорелся скандал. Дворец обвинили в использовании фотошопа, публику смутило, что рука королевы была перед рукой короля. Предполагали даже, что супругов фотографировали отдельно, а после соединили фото в одно. Но, дворец опроверг эту информацию.

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