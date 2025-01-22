Как мило: герцогиня Софи растрогала публику фото со щенком на руках

На следующий день после своего 60-летнего юбилея герцогиня Эдинбургская Софи отправилась на рабочую встречу.

Герцогиня посетила школу и колледж Treloar's, специализированный образовательный центр для молодых людей с ограниченными возможностями в Элтоне.

Колледж Treloar's — это благотворительная организация, которая предоставляет образование, терапию и уход примерно 170 детям и молодым людям с ограниченными возможностями в возрасте от 4 до 25 лет.

На встречу Софи приехала в белой блузке, однобортном жакете темно-синего цвета Alexander McQueen, классических брюках-клеш со стрелками цвета морской волны от Alberta Ferretti и обула светлые сапоги из замши на каблуках Jimmy Choo. Образ Софи дополнила серьгами Giulia Barela золотого цвета и миниатюрной подвеской на шее.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Также герцогиня побывала в благотворительной организации Dogs for Autism. Софи тепло обнималась с крошечным 9-недельним щенком кавалер-кинг-чарльз-спаниеля во время своего визита, а милыми снимками поделились на странице королевской семьи в Instagram.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Instagram британской королевской семьи

К слову, Софи любит животных. Ранее во время визита в благотворительную организацию Mane Chance Sanctuary, герцогиня сфотографировалась с курицей на руках.

Читайте также:

Образы Софи, герцогини Эдинбургской (14 фото)