Как мило: кронпринц Хусейн опубликовал новое фото с новорожденной дочерью

3 августа принцесса Раджва родила первенца – дочь, которой дали красивое имя – принцесса Иман. Новорожденная малышка получила титул Ее королевского Высочества, но не войдет в линию престолонаследия, так как конституция Иордании гласит, что престол переходит к наследникам мужского пола.

Именно по этой причине считается, что Раджва и Хусейн непременно захотят родить еще детей и особенно сына наследника.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью принцессой Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

А пока новоиспеченный отец поделился новым фото со своей дочерью. Он держит принцессу Иман на руках, а в подписи пишет:

"С моей самой драгоценной".

Поклонники иорданской королевской семьи в восторге от того, что семья делится в соцсетях снимками с малышкой. Ранее королева Рания публиковала серию фотографий, где запечатлена с внучкой на руках.

Королева Рания с внучкой Иман на руках / Фото: Instagram королевы Рании

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