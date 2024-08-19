Как мило: кронпринц Хусейн опубликовал новое фото с новорожденной дочерью

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва недавно впервые стали родителями.
3 августа принцесса Раджва родила первенца – дочь, которой дали красивое имя – принцесса Иман. Новорожденная малышка получила титул Ее королевского Высочества, но не войдет в линию престолонаследия, так как конституция Иордании гласит, что престол переходит к наследникам мужского пола.
Именно по этой причине считается, что Раджва и Хусейн непременно захотят родить еще детей и особенно сына наследника.
А пока новоиспеченный отец поделился новым фото со своей дочерью. Он держит принцессу Иман на руках, а в подписи пишет:
"С моей самой драгоценной".
Поклонники иорданской королевской семьи в восторге от того, что семья делится в соцсетях снимками с малышкой. Ранее королева Рания публиковала серию фотографий, где запечатлена с внучкой на руках.
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