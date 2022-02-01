Как мило: Петр Порошенко показал романтическое фото с женой и трогательно поздравил ее с днем рождения

Как мило: Петр Порошенко показал романтическое фото с женой и трогательно поздравил ее с днем рождения

Экс-президент Украины процитировал стихотворение Василия Симоненко и признался жене в любви.

Сегодня, 1 февраля, бывшая первая леди Украины Марина Порошенко празднует свой день рождения. Ей исполнилось 60 лет. По этому случаю ее муж, экс-президент Украины Петр Порошенко, опубликовал в Facebook их общее романтическое фото.

Марина и Петр Порошенко/Facebook Петра Порошенко

На нем супруги стоят в объятиях друг друга. Они мило улыбаются в камеру.

Марина Анатольевна одета в серую куртку с мехом на воротнике, а Петр Алексеевич – в черную куртку.

В подписи к фото Порошенко трогательно поздравил жену с днем рождения, процитировал стихотворение Василия Симоненко и в очередной раз признался ей в любви.

"Дотліває холод мій у ватрі,

Я один замріяний іду…

Ми тоді зустрілися в театрі,

На гальорці в третьому ряду.

І не вірю, що мені здалося,

Бо напевне знаю — так було:

То не скрипка кликала — волосся,

Що тобі спадало на чоло".

Цей вірш Василя Симоненка дуже добре описує мої почуття, коли більш як 37 років тому ми з тобою пішли на перше побачення на фільм "Ромео і Джульєтта". Уже тоді я зрозумів, ти — кохання всього мого життя.

Сьогодні, як і кожного дня, кажу тобі: палко кохаю тебе. І ця любов міцнішає з кожним днем. З днем народження, моя Марино", — написал Петр Алексеевич.

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