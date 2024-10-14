Как мило: принцесса Диана одевала своих сыновей в одинаковые наряды

Принцесса Уэльская обожала своих сыновей – принцев Уильяма и Гарри и старалась как можно больше времени проводить вместе с ними.

Часто принцесса Диана одевала своих мальчиков в одинаковые наряды. В своей книге "Запасной" ее младший сын Гарри писал, что они с Уильямом не очень любили быть в одинаковых нарядах, особенно Уильям. Но это не сдерживало Диану, тем более в те годы, когда принцы были еще маленькими.

Это фото было сделано в августе 1989 года. Уильяму тогда было 7 лет, а Гарри почти 5. Они прибыли в аэропорт Абердина, в Шотландии, где в шотландском замке Балморал проводили летние каникулы. Принцы были одеты в футболки-поло с синими воротниками, одинаковые красные джемперы и полосатые шорты, белые носки и обуты в черные туфли. Сама принцесса облачилась в удлиненный клетчатый блейзер, белый топ и юбку длины до колен, а обула туфли-лодочки на каблуках.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела принцесса Дианы до свадьбы с принцем Чарльзом.

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