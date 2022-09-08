Как мир узнает о смерти королевы Елизаветы II

Документально давно существует запланированная операция, которая должна пройти после смерти Елизаветы II, и она называется "Лондонский мост".

Сейчас весь мир следит за 96-летней королевой Елизаветой II, здоровье которой сегодня ухудшилось. В заявлении Букингемского дворца сообщили, что врачи держат монарха под своим контролем.

И как бы грустно это ни звучало, но в случае смерти королевы процедура оповещения мира об этой горькой новости, согласно операции "Лондонский мост", будет такова: ее личный секретарь позвонит по телефону новому премьер-министру Лиз Трасс и скажет фразу: "Лондонский мост пал".

После этого премьер-министр проинформирует глав 15 государств, где правит королева, о ее смерти. И только после этого перед Букингемским дворцом выставят траурную табличку, информирующую о смерти королевы.

К слову, стало известно, что в Балморал, где находится Елизаветы II, срочно выехали принц Чарльз, Камилла, принц Уильям, принц Гарри и Меган.

Напомним, BBC отменило все программы из-за известий об ухудшении здоровья Елизаветы II.

Подробнее об операции "Лондонский мост" читайте в нашем материале.

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