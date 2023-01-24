Как мы и думали: принцесса Евгения подтвердила вторую беременность

Еще в декабре на рождественской концерте принцессы Уэльской мы впервые заподозрили, что принцесса Евгения может быть в интересном положении. Тогда на концерт Евгения приехала в шерстяном пальто от Weekend Max Mara с поясом на талии, и показалось, что ее фигура несколько изменилась.

Тогда наше внимание привлек тот факт, что принцесса Йоркская старалась подчеркнуть талию поясом и потуже его завязать. И было ощущение, что она пытается таким образом скрыть увеличившийся живот.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

Сегодня принцесса Йоркская официально подтвердила, что беременна вторым ребенком, опубликовав фото в своем Instagram.

На снимке ее почти двухлетний сын Август обнимает маму, прикоснувшись лицом к ее животу, а фото сделал Джек Бруксбэнк.

"Мы так рады сообщить, что этим летом в нашей семье грядет пополнение", - написала в подписи к кадру Евгения.

Поздравляем принцессу и задаемся вопросом, а что скажет ее старшая сестра Беатрис, у которой подрастает дочь? Возьмет ли Беа пример с младшей сестры, как думаете?

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