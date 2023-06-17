Как мыло: Иванка Трамп показала свои детские снимки с отцом-экс-президентом

Дональд Трамп на днях отметил свое 77-летие. По этому случаю его дочь Иванка Трамп опубликовала в Instagram архивные фотографии с отцом.

На одном из фото Иванка еще совсем ребенок. Дональд держит ее на руках и кормит из бутылочки. Рядом сидит ее мама – Ивана Трампа.

Дональд, Иванка и Иванна Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

На другой фотографии маленькая Иванка сидит на руках у папы.

Иванка и Дональд Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

И еще на одном снимке Иванка уже немного старше сидит за столом, а рядом с ней позирует отец Дональд.

Иванка и Дональд Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"С днем рождения, папа. Ты самый невероятный отец. Твоя любовь, энергия и сила вдохновляют меня каждый день. Желаю тебе года, наполненного счастьем, которого ты заслуживаешь", – написала Иванка в посте.

Напомним, Иванка Трамп показала, как она с семьей отпраздновала религиозное совершеннолетие своей 11-летней дочери Арабеллы.

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