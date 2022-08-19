Как мило: Катя Осадчая показала своих подросших сыновей

Ведущая и автор проекта "Найти своих" поздравила своего младшего сына с его первым днем рождения и показала семейную фотосессию.

Катя Осадчая сегодня, 19 августа, в день рождения своего младшего сына Даниила – малышу исполнился год – опубликовала красивые фотографии из их семейной фотосессии. На снимках звездная мама предстала со своими сыновьями – Иваном и Данилой.

Катя Осадчая с сыновьями / Фото: Instagram Кати Осадчей

Позировала ведущая с мальчиками в парке на траве. В посте она поздравила младшего сына с днем рождения.

Катя Осадчая с сыновьями / Фото: Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая с сыновьями / Фото: Instagram Кати Осадчей

"С днем рождения, наш Данилка! Таков бурный первый год жизни, но мы обещаем, что на парад Победы пойдем вместе совсем скоро. Радуемся каждому новому звуку и зубу и переживаем эти мгновения, как впервые!" – написала Осадчая.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Одетая ведущая в желтую футболку из благотворительной капсулы "Я без тебя як.." — футболки одного цвета, как символ того, что, объединяя родных, мы объединяем цвета. Прибыль от продажи капсулы будет направлена на поддержку волонтерского проекта "Найти своих" и эвакуацию найденных людей.

Напомним, ранее Осадчая продемонстрировала лук в белой свободной рубашке с голубо-желтыми цветами и короткими рукавами от украинского бренда Marianna Senchina.

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