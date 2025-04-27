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Как мыло: папарацци подловили Дональда Трампа с Меланией за поцелуями в аэропорту
Президентские супруги Трамп вернулись с похорон Папы Франциска.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп после похорон Папы Римского в Ватикане вернулись в Америку. Папарацци сфотографировали их в международном аэропорту Ньюарк-Либерти, штат Нью-Джерси.
Фотографы запечатлели президентских супругов за поцелуями. Это выглядело очень мило.
Первая леди для перелета выбрала любимый классический тренч от Burberry с фирменной клетчатой подкладкой бренда. На ней также были черные свитер и широкие брюки. Наряд она скомбинировала с черными балетками с черными пряжками от Roger Vivier.
В Мелании были распущены волосы, молочный маникюр, черные солнцезащитные очки на лице и бриллиантовые кольца на руках.
Дональд Трамп был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и темный галстук.
Напомним, Мелания Трамп на прощании с Папой Франциском появилась в черном пальто-жакете с пуговицами, кружевных перчатках и кружевной мантильи.