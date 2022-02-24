Как не поддаваться панике: советы психолога

В это непростое время крайне необходимо не впадать в панику.

Психолог Марина Иванова в своем блоге в Instagram дала несколько советов, как не сходить с ума и не впадать в парализующую панику.

1. Не мониторьте новости каждую минуту. Определите себе один-два источника новостей с более или менее достоверной информацией и проверяйте их не чаще 2-3 раз в сутки. Не пользуйтесь каналами, которые питаются человеческим страхом и постят новости каждую минуту с угрожающими заголовками.

2. Попробуйте разложить страх на составляющие - чаще всего страх войны состоит из страхов остаться без дохода, страха смерти своей и близких, страха не найти сил для восстановления после и многих других. У каждого свои составляющие, но, когда вы их определите, на их основании можно составить некий план действий, что тоже может помочь снизить тревогу.

3. Не изолируйтесь. Общайтесь с людьми, не будьте одни. Постарайтесь общаться не все время о происходящем, пробуйте отвлекаться.

4. Поддерживайте других людей, кому тяжело, если у вас есть ресурс. Это помогает не концентрироваться на своем страхе и помогает сублимировать энергию тревожности, направляя ее в русло действий.

5. Не прекращайте жить, как раньше. Пусть привычные события из жизни станут некоторой опорой.

6. Если не получается справиться самому и некому поддержать, пишите в директ.

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