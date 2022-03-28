Как не потерять отношения во время войны: советы психолога

Период острого стресса прошел, психика адаптировалась, выработали новое понятие безопасности в условиях опасности.

Многие люди из-за обстоятельств вынуждены сегодня жить под одной крышей с родственниками, с которыми раньше виделись только на праздники. Или семья находится еще в более замкнутом пространстве, чем во времена карантинов, в меньшем комфорте. Эти обстоятельства очень усложняют жизнь.



Что делать и как не потерять отношения? Советы дает психолог Марина Иванова.



1. Прежде всего разделите пространство. У вас должно быть ваше место, где вы можете работать, отдыхать, побыть одному.



2. Разделите свои обязанности.

Кто будет ходить в магазин, кто будет готовить, кто будет заниматься детьми, работать, кто будет убирать, мыть посуду и другие вопросы нужно обсудить. Это создаст определенную стабильность и ответственность, уменьшит тревогу.



3. Время вместе

Подумайте, какие занятия из доступных вам сейчас могут доставлять вам удовольствие. Возможно, прогулки, просмотр фильма, настольная игра и т.д. Выделите время на это и не пренебрегайте возможностью уделить внимание друг другу.



4. Не упрекайте мужчин, которые не на фронте!

Не только мужчина с оружием в руках приближает победу. Потому что не только военные действия сейчас нужны стране. Есть мужчины, которые могут работать и тем поддерживать экономику, есть те, кто лучше всего реализует себя в волонтерстве, есть и те, кто заработанные деньги переводят в армию, тем самым внося свой весомый вклад. Каждый важен, каждый делает, что может. Будьте благодарны.



5. Старайтесь поддерживать друг друга

Говорите о важности вашего близкого человека прямо, замечайте то, что каждый из вас делает, будьте добрее друг к другу.



6. Не разводите паники

Сейчас очень много волонтерских психологических служб, где можно поговорить о своих чувствах, не пренебрегайте такой возможностью. Не нужно использовать близких для слива своих эмоций, всем не просто сейчас, поэтому лучше обращаться к психотерапевтам.



Также хочу напомнить, что кризисные консультации (для людей с острым стрессом, которые в очень затруднительных условиях) я предоставляю в формате переписки в директ бесплатно.

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