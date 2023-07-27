Как не развод, так переезд: Меган и Гарри думают перебраться из Монтесито

После слухов о разводе Меган и Гарри в прессе стали говорить о возможном переезде пары с Монтесито, где три года назад они приобрели роскошный особняк.
Когда Сассекские в январе 2020 года объявили о своем намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, они переехали в США, где купили дом с девятью спальнями в Монтесито за 14,65 миллиона долларов. Там семья прожила три года, там растут их двое детей. А принц Гарри в одном из интервью говорил, что он потратил все деньги, которе достались ему от матери принцессы Дианы, чтобы приобрести этот дом.
Теперь же появились слухи о переезде пары. Королевский комментатор Кристин Росс, как сообщает express, говорит, что герцог и герцогиня Сассекские могут переехать в Малибу. После того, как пара два лета подряд останавливалась в арендованном доме друга в Малибу, у них появилась идея купить там собственное жилье.
Инсайдеры говорят: "Им нравится их жизнь там, но она кажется немного отдаленной и отдаленной от города. Возможность переезда «определенно находится на их мыслях".
Если это окажется правдой, то ни о каком разводе и возвращении принца Гарри в Великобританию к своим королевским родственникам кончено не идет.
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