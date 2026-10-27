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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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148
Время на прочтение
1 мин

Как носить бордовый и темно-синий осенью: модный пример от британки Зары Тиндалл

Для выхода на публику она выбрала классический наряд с яркими цветовыми акцентами, а продуманные детали придали ансамблю индивидуальность.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images

Дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл — продемонстрировала эффектный осенний образ во время посещения ипподрома. Она сочетала тёмно-синий и бордовый цвета, доказав, что классическая палитра — это то, что нужно в холодное время года.

Основой её ансамбля стал элегантный клетчатый костюм от Veronica Beard. Приталенный жакет и брюки в тон создали четкий силуэт, а геометрический узор придал образу характер. Вместо привычных чёрных или серых комплектов Зара выбрала более сложное сочетание оттенков, которое особенно уместно в осеннем гардеробе.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Под жакет она надела кашемировый свитер от Karen Millen с высоким воротником и длинными рукавами. Насыщенный бордовый цвет стал главным акцентом наряда и гармонично дополнил холодную гамму костюма. Завершающим штрихом стала фетровая шляпка в тон свитеру от дизайнера Жюльетт Боттерилл. Зара также выбрала темно-синие кожаные перчатки, которые подчеркнули цветовую гамму образа.

Светлые волосы Тиндалл были уложены в элегантную прическу, которая открывала лицо и подчеркивала серьги в ушах. Образ дополняли кожаная сумка через плечо и замшевые сапоги на каблуках.

Интересно, что бордовый свитер и шляпка уже появлялись в гардеробе Зары во время предыдущих конных мероприятий. На этот раз она сочетала знакомые элементы с другим нарядом, продемонстрировав, как изменить настроение образа благодаря новому крою и принту.

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