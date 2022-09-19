Как она это сделала: принцесса Беатрис на похоронах королевы продемонстрировала странную позу

Сегодня королевская семья и весь мир прощаются с королевой Елизаветой II.

На похоронах королевы собралась вся ее семья. Принцы Уильям и Гарри забыли о своих разногласиях и вместе шли за гробом своей любимой бабушки.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци / Фото: Getty Images

В траурной процессии участвовали также любимые внучки королевы - принцессы Евгения и Беатрис. На церемонию была приглашена и их мать - Сара Фергюсон.

На торжественной службе в Вестминстерской аббатстве принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци сидели рядом с герцогиней Сассекской и принцем Гарри во втором ряду, сразу за королевой Камиллой и королем Чарльзом III.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

На улице в ожидании начала службы фотографам удалось заснять принцессу Беатрис в довольно странной позе. Ее ноги были неестественно вывернуты, было похоже, что принцесса стоит у балетного станка. Возможно, Беатрис когда-то всерьез занималась балетом.

Сара Фергюсон, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци / Фото: Getty Images

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