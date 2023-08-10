Как она похудела: раскрыт секрет стройности принцессы Беатрис

Не секрет, что раньше принцесса Йоркская Беатрис не могла похвастаться такой стройной талией, как сегодня. По мнению экспертов по красоте, принцесса стала придерживаться просто здорового питания и благодаря этому сбросила лишний вес.

Недавно Беатрис исполнилось 35 лет. Она мама почти двухлетней дочери Сиенны и счастливая жена Эдоардо Мапелли-Моцци. А ее внутреннее состояние отражается на внешнем виде. Кроме того, принцесса Йоркская взялась за свой рацион и кое-что изменила.

Принцесса Беатрис с мужем Эдо / Фото: Associated Press

Эксперт по питанию Филиппа Куигли, профессиональный тренер по здоровью и благополучию, эксклюзивно рассказала express о здоровом питании королевской особы.

"Беатрис пошла по пути к более здоровому образу жизни, который был не просто мимолетным моментом, а, тем, который выбирают на всю жизнь. Подход Беатрис к питанию развился вместе с ее общей приверженностью здоровому образу жизни. Она не стала увлекаться экстремальными диетами, а придерживалась сбалансированной стратегии питания. В ее рацион входят продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как авокадо, ягоды и брокколи. Это история не только про сокращение калорий, но и обеспечение сытости, сдерживание полуденных приступов голода и поддержание общей питательной диеты. Еще один момент, который я лично поддерживаю — это включение полезных белков, таких как нежирное мясо, яйца и молочные продукты. Белки, как мы знаем, играют ключевую роль в повышении метаболизма и сдерживании аппетита. Помните, что речь идет не о том, чтобы есть меньше, а о правильном питании", - рассказывает эксперт.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Также принцесса стала пить больше воды. Значительно больше, чем раньше. Вода помогает поддерживать гидратацию, что необходимо почти для каждой функции, которую выполняет ваше тело. Во-вторых, вода может помочь пищеварению, подготавливая желудок к пище.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Также очень вероятно, что у принцессы стало больше физической активности, в частности она занимается бегом. А еще Беатрис научилась контролировать размер порций. Подытожив все вышесказанное можно сделать вывод, что сочетание сбалансированной, питательной диеты с регулярными физическими упражнениями сыграло важную роль и Беатрис добилась отличных результатов.

Читайте также: