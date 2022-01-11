Как они выглядели в 40 лет: Кейт Миддлтон и еще 6 королевских особ

Как они выглядели в 40 лет: Кейт Миддлтон и еще 6 королевских особ

Много внимания было приковано к герцогине Кембриджской Кэтрин, которая 9 января отпраздновала свое 40-летие.

Мы увидели потрясающие портреты, сделанные итальянским фотографом Паоло Роверси. Он уже дал интервью одной из газет и рассказал о том, как проходила съемка. И пока публика наслаждается этими красивыми снимками, мы предлагаем вспомнить, как другие женщины из британской королевской семьи выглядели в день своего 40-летия.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Елизавета Боуз-Лайон – мать королевы Елизаветы II, родилась на рубеже веков – 4 августа 1900 года, и отпраздновала сорокалетие в 1940 году. На портретном фото Елизавета запечатлена со своими дочерьми – наследной принцессой Елизаветой и ее младшей сестрой принцессой Маргарет.

Елизавета Боуз-Лайон с дочками / Getty Images

День рождения королевы Елизаветы II 21 апреля 1926 года, а 40-летие Ее Величество отпраздновала в 1966 году. На следующий день после этого она выступила с речью на государственном открытии парламента.

Королева Елизавета II / Getty Images

Принцесса Маргарет, младшая сестра королевы, которая всю жизнь прожила в ее тени, родилась 21 августа 1930 года. Ее 40-летие выпало на 1970 год. Все же, если сравнивать портрет Маргарет с портретами Кейт, то герцогиня Кембриджская однозначно выглядит моложе.

Принцесса Маргарет / Getty Images

Как и герцогиня Сассекская Меган, жена принца Гарри, ей исполнилось 40 лет 4 августа 2021 года. День рождения Меган отмечает в день рождения матери королевы Елизаветы II. В прошлом году в этот день герцогиня решила запустить благотворительную инициативу 40*40, и публика увидела ее именно в день рождения.

Меган Маркл

Принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II, отпраздновала 40-летие 15 августа 1990 года.

Принцесса Анна / Getty Images

А ее дочь Зара Тиндолл, как и герцогиня Сассекская, отмечала этот день в 2021 году – 15 мая. Выглядит Зара тоже отлично, все-таки заметно, что современные женщины имеют больше возможностей приостановить старение.

Зара Тиндалл / Getty Images

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