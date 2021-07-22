Как отреагировала Елизавета II: принц Гарри рассказал бабушке, что пишет книгу

Принц Гарри, герцог Сассекский больше не является официальным членов королевской семьи и не обязан ставить в известность своих королевских родственников о том, что собирается выпускать какие-то заявления или писать книги.

Недавно мы рассказывали, что Гарри решил написать мемуары. Сокровенная книга о жизни Гарри выйдет в конце 2022 года. В ней будет рассказываться о юношеской жизни принца, трагической смерти его матери принцессы Дианы в 1997 году, о службе в армии и в Афганистане, о встрече с женой Меган Маркл и о "радости, которую он нашел в том, чтобы быть мужем и отцом".

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Сейчас стало известно, что герцог Сассекский во время недавнего визита в Великобританию на открытие статуи его матери Дианы, сообщил о своих намерениях бабушке королеве Елизавете II. Несмотря на то, что спрашивать разрешения принц не должен, он решил поставить монарха в известность.

Королева Елизавета II и принц Гарри / Associated Press

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36-летний принц Гарри в частном порядке разговаривал с королевской семьей по поводу публикации книги совсем недавно, сообщил People королевский пресс-секретарь. Букингемский дворец отказался от каких-либо комментариев на тему книги, заявив, что любые вопросы журналисты могут задавать герцогу и герцогине Сассекским.

Мы также отмечали, что ранее в 50-х годах мемуары были выпущены экс-королем Великобритании, двоюродным прадедушкой Гарри – королем Эдуардом VIII, герцогом Виндзорским. Он написал книгу, которая называлась "История короля: мемуары Его Королевского Высочества герцога Виндзорского". Эта книга стала международным бестселлером.

Герцог Виндзорский, бывший король Эдуард VIII, с его мемуарами под названием "История короля: воспоминания герцога Виндзорского", 1951 год. / Getty Images

Что будет с книгой принца Гарри, пока неизвестно. Точно объявили лишь, что вся прибыль от ее продажи будет передана на благотворительность.

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