Как отвечать детям на сложные вопросы: советы психолога

Во время войны тяжело всем, а детям в частности. Они задают очень много вопросов, и взрослые должны давать ответы.

Никто пока не знает, когда закончится война. Детский и подростковый психолог Александра Чиркова и телеграм-канал "Психологическая поддержка" рассказали, как можно отвечать детям на сложные вопросы.

Когда закончится война?

Вариант ответа:

Война, безусловно, закончится. Пока сложно сказать, когда именно. Сейчас наша огромная сильная армия крушит врага и побеждает его. Очень важно изгнать его полностью за границы нашей страны, нам нужна полная победа.

Специальные группы обороны территорий (тероборона) охраняют каждый район, чтобы был порядок и враги не смогли проникнуть незамеченными.

Волонтеров очень много, все работают на победу. Весь мир поддерживает нас, посылает нам хорошее мощное оружие, лекарства, продукты.

Кроме того, многие компании закрылись и не работают в России, чтобы повлиять на ее граждан.

Наша задача в это время – выжить и сохранить любовь в сердце и разум в голове. Мы все будем нужны сразу после победы, а сейчас мы нужны друг другу. Это то, на что мы можем повлиять своими маленькими шагами.

Маленькие шаги для каждого

Заботиться о хорошем физическом состоянии и самочувствии:

полноценно питаться;

дышать свежим воздухом;

по возможности двигаться;

не молчать, если что-то болит, сообщать взрослым об этом, не терпеть до последнего – это важно;

пить воду;

обнимать и обниматься.

Заботиться о состоянии души

общаться, шутить;

радоваться маленьким вещам в жизни и нашим победам;

смеяться, если смешно;

плакать, когда горько.

Так работает наша психика – ей нужны и смех, и слезы, и объятия для здоровья. Не стесняйтесь показывать друг другу мемы, рассказывать смешные истории, делиться тем, о чем скучаете. Это и есть то, что делает нас людьми, и этого у нас никому не отнять.

С внешним врагом – армией России – ведут борьбу наши воины. С внутренним врагом – бессилием, беспомощностью, горем – мы можем бороться, общаясь и поддерживая друг друга.

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