Как планировать жизнь в условиях неопределенности

В мирное время большинство людей живет, имея некоторый запас уверенности в завтрашнем дне. Когда есть стабильность, привычность, даже рутина, позволяющие в некоторой степени шаблонно мыслить, воспринимать, реагировать и действовать по алгоритмам.

Стабильность настоящего и определенность будущего сохраняет психическую энергию, позволяет накапливать силы для принятия важных решений, проживания сложных, иногда кризисных событий, которые становятся поворотными моментами в жизни.

Естественно стремление человека в силу своих возможностей влиять на ход своей жизни, решать, чего бы хотелось и как можно этого достичь, исходя из тех жизненных обстоятельств, в которых личность находится. И хорошо, когда эти обстоятельства прогнозируемы, предсказуемы, дают определенные подсказки для принятия решений и построения жизненных планов.

Чем меньше стабильность и определенность, тем труднее самоопределяться и планировать свою жизнь. Есть ряд моментов, позволяющих строить жизнь в условиях неизвестности, как это делать, рассказывает телеграмм-канал "Психологическая поддержка".

Толерантность к неопределенности как личностное свойство

Люди отличаются своей способностью быть толерантными к жизненным ситуациям неопределенности и способности адаптивно их проживать. Эту способность следует развивать. Иногда она неожиданно появляется в критических условиях, когда просто нет другого выхода и нужно очень быстро реагировать, кардинально меняя свои жизненные намерения. Важно учиться терпеть неопределенность.

Личностное принятие ситуации неопределенности

Понимание того, что человек не все может контролировать, делает его сильнее. Осознание того, что есть события, на которые мы не влияем, позволяет не переживать на этот счет. Поэтому не стоит пытаться все просчитать. Сейчас в ситуации войны на территории Украины это просто невозможно.

Умение говорить "Нет"

Планировать жизнь – это в некоторой степени делать выбор, что всегда тяжело. Трудно, потому что когда человек в отдельной перспективе говорит "Да", это значит, что автоматически почему-то другому он говорит "Нет". Отказываться не очень-то хочется. Как правило, хочется все. Поэтому важно быть не слишком жадными в своих желаниях и понимать, что нет правильного или неправильного выбора, есть только сделанный выбор и его последствия.

Жизнь не по обстоятельствам, а по ценностям

Трудно строить долгосрочные планы на перспективу в ситуации со многими неизвестными, но можно жить в соответствии со своими принципами, ценностями, смыслами. Именно они могут определять важные вещи и отвечать на вопросы: Что делать? Когда? Где? Зачем? Такими ценностями могут быть люди и отношения с ними, когда вся жизнь подчинена благополучию этих людей.

Личностно значимым может быть также дело, ради которого человек живет. Обстоятельства могут изменяться, стабильная ситуация внезапно может оказаться совершенно непрогнозируемой, но основополагающие личностные принципы остаются и становятся основой, на которую можно нанизывать жизненные планы. Поэтому планируем жизнь на основе собственных ценностей.

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