Как платье, сшитое в тайне, спасло образ королевы Елизаветы II на встрече с Папой Римским

Королева Елизавета II / © Getty Images

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Во время государственного визита в Рим в 2000 году королева Великобритании Елизавета II должна была встретиться с Папой Иоанном Павлом II в Ватикане, однако накануне встречи между её личной ассистенткой и старшей костюмершей Анджелой Келли и представителями королевского двора возник спор по поводу того, во что именно должна быть одета монархиня.

Об этом эпизоде Келли рассказала в своей книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe. По её словам, личные секретари предложили королеве надеть обычное яркое дневное платье, поскольку после встречи с Папой её ждало ещё одно частное мероприятие. Костюмерша сразу заметила, что такой выбор будет неуместен.

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Королева Елизавета II в Ватикане / © Getty Images

Келли объясняла свою позицию не только профессиональным опытом, но и религиозным воспитанием, ведь она выросла в католической семье и считала, что встреча с Папой требует особого дресс-кода. К тому же во время предыдущих встреч с понтификом Елизавета II традиционно появлялась в чёрном наряде, с бриллиантовой тиарой и длинной кружевной мантильей.

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Келли открыто заявила личным секретарям, что считает их совет неправильным, однако к её аргументам не прислушались. Тогда она решила обратиться непосредственно к королеве. Елизавета II выслушала свою костюмерку, однако после повторного разговора с личными секретарями согласилась с их позицией. Келли, в свою очередь, продолжала настаивать, что для встречи с Папой дневное платье будет слишком неформальным.

В конце концов Келли решила действовать самостоятельно и пошла наперекор решению королевы. Готовясь к поездке, она тайно заказала для Елизаветы II две версии нового наряда: темно-синее платье с шляпкой в стиле «таблетки» и съемной вуалью и точно такой же комплект в черном цвете. Она также попросила портниху не проводить примерки, чтобы никто заранее не узнал о её плане.

Королева Елизавета II в Ватикане / © Getty Images

«Готовясь к предстоящей поездке, я выбрала один из любимых нарядов Её Величества — тот, в котором, как я знала, она будет чувствовать себя комфортно, — и попросила одну из швей, Морин Роуз, создать что-то в точно таком же стиле, но тёмно-синего цвета. Счёт я попросила выслать только мне. На этот раз никаких примерки не должно было быть, ведь я не хотела, чтобы кто-то догадался о моём плане. Кроме того, я обратилась к Фредди Фоксу, тогдашнему шляпнику, и попросила его создать шляпку в стиле „таблетка“ со съемной вуалью. Счет также должен был быть отправлен непосредственно мне».

Когда наступил день встречи, ситуация внезапно изменилась — личный секретарь королевы в панике сообщил Келли, что в Ватикане настаивают на темном наряде для монархини.

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«Я никогда не забуду эту картину: личный секретарь в панике бежал по одному из самых длинных коридоров Квиринальского дворца, крича: „Анжело, Анжело, быстрее!“. На нём были коричневый свитер, коричневые вельветовые брюки, коричневые носки — но не было обуви! Он требовал, чтобы я сказала, что именно королева будет носить в тот день. Я спокойно сообщила ему, что Её Величество будет в ярко-розовом наряде — именно так, как посоветовали он и помощники личных секретарей. Это, правда, нисколько не успокоило его. „Вы же всегда путешествуете в чёрном наряде?“ — спросил он. Я ответила, что на этот раз — нет. На самом деле мы всегда берем с собой черное платье на случай неожиданного печального события, но после всего, через что он заставил меня пройти, я не собиралась ему об этом говорить. Я сказала ему, чтобы он не волновался и что Её Величество всё равно будет выглядеть великолепно».

Вскоре Елизавета II сама позвала Келли и спросила, есть ли у неё тёмный наряд. Тогда костюмерша показала ей заранее подготовленный темно-синий комплект, а затем предложила черный вариант, который королева и выбрала.

Королева Елизавета II в Ватикане / © Getty Images

Келли вспоминала, что особенно хорошо запомнила выражение облегчения на лице Елизаветы II, когда та увидела подготовленное чёрное платье. Для Келли этот случай стал важным профессиональным моментом, поскольку она считала, что её интуиция относительно наряда оказалась верной, даже несмотря на то, что сначала к её мнению не относились серьёзно.

Впоследствии костюмерша узнала, почему личные секретари настаивали именно на дневном платье. После встречи с Папой планировалось сфотографировать королеву вместе с членами королевского двора у Сикстинской капеллы. Поскольку остальные члены двора не должны были быть одеты в чёрное, секретари хотели, чтобы фотография выглядела как непринуждённая совместная прогулка. По словам Келли, этот фотомомент фактически поставили выше дресс-кода для важной встречи с Папой.

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Королева Елизавета II в Ватикане / © Getty Images

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