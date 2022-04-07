Как поддержать человека, которого изнасиловали

Поддержать человека, подвергшегося изнасилованию, может быть очень трудно. Главное, следует помнить, чего не стоит делать и говорить в такой ситуации.

Телеграм-канал "Психологическая поддержка" продолжает делиться советами.

Не спрашивайте их, почему они ничего не сказали раньше

Существует много причин, почему пострадавшие никому не рассказывают о том, что с ними произошло сразу:

Раньше пытались рассказать кому-нибудь, но были проигнорированы или им не поверили.

Злоумышленник угрожал, что, если кто-то узнает, это повторится.

Боятся и беспокоятся, что другие люди узнают.

Чувство стыда или вины.

Обеспокоены тем, что их осудят, обвинят или не поверят.

Боятся того, как это может повлиять на их отношения с семьей, друзьями или коллегами.

Хотят сделать вид, что этого не произошло, "заблокировать" это.

Не судите их за то, что они делали до изнасилования

Никогда не существует никаких оправданий для изнасилования. 100% вины, стыда и ответственности всегда лежит на насильнике. Потерпевшие заслуживают поддержки.

Неважно, как это случилось, что потерпевшая делала до или во время: пила ли алкоголь, была ли в определенной одежде, было ли поздно вечером, флиртовала ли со злоумышленником или что-нибудь еще. Это не имеет ничего общего с тем, что с ней произошло.

Не спрашивайте, почему не пытались убежать или дать отпор

Очень часто люди, подвергшиеся изнасилованию, обнаруживают, что они не могли двигаться или говорить. Это одна из автоматических реакций организма на страх, и это не означает, что они соглашались на происходящее или каким-либо образом виновны.

Насильники также используют манипуляции, угрозы или другие тактики для контроля своих жертв. Или для того, чтобы устрашить их, чтобы они молчали и исполняли то, что они им скажут.

Не судите их за то, как они реагируют на пережитое

Нет "правильного" способа реагировать на изнасилование. Каждый реагирует по-разному.

Важно принять то, как они реагируют, даже если вы думаете, что вы бы ответили не так, будь вы на их месте. Или не так, как в фильмах или телевизоре.

Не рассказывайте их истории без их разрешения

Пострадавшим снова трудно начать доверять. Не предавайте их доверие, рассказывая другим, что с ними произошло без их на то разрешения.

Забота о себе

Поддерживать человека, который пережил такой ужасный опыт, трудно. Вы можете обнаружить, что это также влияет на ваше состояние. Помните, что следует выделять время и пространство для себя.

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