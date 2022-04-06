Как поддержать тех, кто пережил изнасилование

Поддержать человека, подвергшегося изнасилованию, может быть очень трудно. То, что вы рядом и просто слушаете, – уже помогает.

Телеграм-канал "Психологическая поддержка" продолжает делиться советами с нуждающимися и рассказывает, как поддержать человека, который пережил этот ужас.

Каждый человек и его трагический опыт отличаются и требуют особого подхода. Самое важное, что вы можете сделать для пострадавшего, - это выслушать и поверить в то, что они говорят.

Слушайте

То, что вы услышите, может быть очень сложным и приводить в ужас, расстраивать. Но важно показать, что вы действительно слушаете. Старайтесь не перебивать – даже если у вас есть много вопросов.

Поверьте им

Люди редко врут о сексуальном насилии. Лгать об этом совсем не выгодно, быть жертвой в нашем обществе очень тяжело. Вы можете хотеть, чтобы услышанное не было правдой, но очень важно дать понять, что вы им верите. В такой ситуации недоверие приравнивается к большой измене.

Помните, что это не их вина

100% вины, стыда и ответственности за изнасилование и сексуальное насилие лежит на насильнике. Переживших и выживших никогда не следует обвинять или заставлять чувствовать себя виновными за то, что с ними произошло.

Пострадавшие уже борются с чувством стыда, вины и самообвинения, важно дать им понять, что не нужно себя так чувствовать.

Признайте, как трудно им было рассказать об этом

Очень тяжело рассказать о случившемся. Мучительно вернуться к воспоминаниям. Это одна из причин, почему нужно много времени, чтобы решиться рассказать кому-то. Если кто-то доверился вам и рассказывает о своем опыте, дайте знать, что вы понимаете, как трудно было решиться рассказать.

Позвольте им снова почувствовать контроль

Пережитое насилие вынуждают человека чувствовать себя бессильным. Важно снова дать почувствовать человеку, что его жизнь под его контролем. Может хотеться взять на себя ответственность и "исправить" это. Но важно не брать на себя и не принимать решения за другого человека, если вас не попросят.

Вместо этого:

- помогите разобраться в чувствах.

- расскажите о вариантах действий, которые сейчас возможны.

- разрешите принять собственное решение.

Уважайте их решения

Нет правильного или неправильного способа чувствовать себя после изнасилования – и только пострадавший может действительно знать, что лучше всего сейчас. Старайтесь не игнорировать и не осуждать решения, даже если они не такие, которые вы бы приняли. В противном случае вы можете потерять доверие.

Будьте терпеливы – и уважайте их границы

Помните: нет временных сроков, чтобы пережить изнасилование. И нет списка дел, которые следует отменять. Не следует заставлять делать человека что-нибудь до того, пока он не готов.

Если ваш партнер пережил изнасилование – могут даваться тяжело интимные и сексуальные контакты. Вам могут не разрешать касаться или были рядом. Иногда наоборот потребовать от вас дополнительного физического комфорта. Постарайтесь не воспринимать это лично и не расстраиваться – дело не в вас, а в том, что с ними произошло.

Читайте также: