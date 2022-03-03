Часто в стрессовом состоянии, во время сильной усталости, людям трудно принимать поддержку: они просто не могут до конца осознать свое состояние и потребности.
Телеграм-канал "Психологическая поддержка" публикует советы, как поддерживать близких во время войны.
Лучшая поддержка – это та, в которой человек нуждается именно сейчас. Поэтому для начала нужно просто спросить: как ты? Как я могу тебя сейчас поддержать?
Надо быть готовым к отказу в резкой форме. Реагируем спокойно и даем человеку выдохнуть.
Раздражение может быть маркером того, что человек уже не может толеровать переполняющие его эмоции. Можно поделиться своим опытом высвобождения отрицательных эмоций и предложить попробовать.
На высоком уровне стресса мы можем забывать о еде. Поэтому можно просто спросить, когда человек последний раз ел или пил, когда спал.
В некоторых ситуациях оказывать поддержку без нужды не стоит. Можем просто мешать. Иногда лучшая поддержка – это ваша собственная безопасность и здоровье.
Добрые слова, слова любви, благодарность, приятные общие воспоминания – это все также может поддержать в трудную минуту.
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