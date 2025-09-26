Как подруги: королева Летиция с дочерью Леонор в стильных костюмах появились на улицах провинции Наварра

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Мать и дочь приехали во Дворец правительства Наварры в очень похожих деловых образах. Летиция выбрала для выхода бордовый брючный костюм, а ее дочь Леонор надела темно-синий с жакетом со структурированными плечами и широкими брюками. Также принцесса обула синие замшевые туфли на каблуках и в руках держала сумку в тон небольшого размера. Волосы она распустила, сделала выразительный макияж глаз и немного подчеркнула губы блеском, и надела золотые серьги.

Ее мать Летиция подобрала к костюму сумку любимого бренда Carolina Herrera и была обута в черные лаковые туфли Sezane в стиле «Мэри Джейн», которые хорошо гармонируют с ее черным топом.

Напомним, недавно королева Летиция и король Филипп VI вернулись из поездки в Египет, мы показывали вам образы Ее Величества из этой поездки.