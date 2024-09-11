Как покойная королева: принцесса Кейт показала, как умеет водить автомобиль на механике

Мы обратили внимание на эти навыки принцессы Кейт в новом ролике, которым она поделилась на днях в соцсетях, чтобы сообщить, что она завершила курс превентивной химиотерапии.

В ролике показано, как принцесса Уэльская сама управляет Land Rover с механической коробкой передач.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

В таких авто часто любила ездить королева Елизавета II. Водить принцесса Елизавета научилась во время службы в армии, которая продолжалась пять месяцев. Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта.

Принцесса Уэльская за рулем / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Официально монарх являлась Главнокомандующим вооруженных сил Великобритании.

Королева Елизавета II в Виндзоре, 1958 год / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская, как видите, тоже прекрасно справляется с управлением автомобиля с механической коробкой передач. Хотя в городе ранее ее часто видели за рулем на машине с автоматической коробкой передач.

Эксперты говорят, что это видео, где принцесса едет за рулем показывает, как далеко она продвинулась в борьбе с раком, поскольку теперь она достаточно здорова, чтобы вернуться за руль, что является чрезвычайно позитивным моментом.

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Диана водила авто и часто вынуждена была скрываться на нем от преследующих ее папарацци.

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