Как покойная королева: принцесса Кейт показала, как умеет водить автомобиль на механике

Мы обратили внимание на эти навыки принцессы Кейт в новом ролике, которым она поделилась на днях в соцсетях, чтобы сообщить, что она завершила курс превентивной химиотерапии.
В ролике показано, как принцесса Уэльская сама управляет Land Rover с механической коробкой передач.
В таких авто часто любила ездить королева Елизавета II. Водить принцесса Елизавета научилась во время службы в армии, которая продолжалась пять месяцев. Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта.
Официально монарх являлась Главнокомандующим вооруженных сил Великобритании.
Принцесса Уэльская, как видите, тоже прекрасно справляется с управлением автомобиля с механической коробкой передач. Хотя в городе ранее ее часто видели за рулем на машине с автоматической коробкой передач.
Эксперты говорят, что это видео, где принцесса едет за рулем показывает, как далеко она продвинулась в борьбе с раком, поскольку теперь она достаточно здорова, чтобы вернуться за руль, что является чрезвычайно позитивным моментом.
Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Диана водила авто и часто вынуждена была скрываться на нем от преследующих ее папарацци.
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