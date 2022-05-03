Как Польша помогает Украине: 20 фотофактов

Ни одна страна в мире не сделала для Украины сегодня больше, чем Польша.

Польша - страна, которая за эти месяцы приняла миллионы беженцев, которая пускала людей без загранпаспортов, а иногда и вообще без документов, с котами и собаками, рыбками и хомяками. Которая приютила и дала крышу над головой всем.

Польша - страна, которая помогали Украине оружием, информацией, делилась знаниями и умениями, и она продолжает это делать и обещает быть рядом до победы.

Польша - страна, которая помогала нашим дипломатам веси борьбу на дипломатическом фронте.

Польша - страна, которая поддерживает информационную кампанию, развернутую Украиной, благодаря чему удается противостоять российской пропагандистской машине.

Польша учит наших детей и лечит тех, кому нужна медицинская помощь, помогает собирать деньги на нужды беженцев. Поляки молятся за нас и за мир в Украине.

Мы не забудем этого никогда и всегда будем благодарны за все, что они делают для Украины и украинцев.

Associated Press

Климатические активисты Fridays For Future держат портреты президента Украины Владимира Зеленского во время акции протеста с требованием энергетического эмбарго в отношении России и прекращения войны в Украине, в Варшаве, Польша, в пятницу, 22 апреля 2022 года.

Associated Press

Дети в центре для беженцев в Надажине, недалеко от Варшавы, Польша, в пятницу, 25 марта 2022 года.

Associated Press

Государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин беседуют с журналистами в понедельник, 25 апреля 2022 года, в Польше, недалеко от границы с Украиной, после возвращения из поездки в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. За ними сложена помощь, которую отправляют в Украину.

Associated Press

Беженцы из Украины и волонтеры в огромном центре размещения, установленном в выставочном зале Global EXPO в Варшаве, Польша, во вторник, 19 апреля 2022 года.

Associated Press

Актер Бен Дусинг в костюме пасхального кролика готовится обнять Лилию на пограничном переходе Медика в Польше в воскресенье, 17 апреля 2022 года.

Associated Press

Люди молятся во время Крестного хода в Старом городе в Варшаве, Польша, пятница, 15 апреля 2022 года.

Associated Press

Президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис во время встречи в Киеве, Украина. Среда, 13 апреля 2022 г.

Associated Press

Климатические активисты Fridays For Future участвуют в акции протеста с требованием ввести энергетическое эмбарго в отношении России и прекратить войну в Украине в Варшаве, Польша, в пятницу, 22 апреля 2022 года.

Associated Press

Полицейские охраняют унитазы с портретами президента Беларуси Александра Лукашенко, президента России Владимира Путина и регионального лидера Чечни Рамзана Кадырова во время акции протеста против российского вторжения в Украину перед посольством России в Варшаве. Польша, среда, 13 апреля 2022 г.

Associated Press

Игроки команды позируют с транспарантом перед товарищеским благотворительным футбольным матчем между Легией Варшава и киевским «Динамо» на стадионе Войска Польского в Варшаве, Польша, во вторник, 12 апреля 2022 г.

Associated Press

Волонтер разговаривает с беженцами, которые стоят в очереди после бегства из Украины на пограничном переходе в Медыке, юго-восток Польши, четверг, 7 апреля 2022 года.

Associated Press

Люди держат портреты президента Украины Владимира Зеленского во время антивоенного митинга перед Дворцом культуры и науки в Варшаве, Польша, в субботу, 2 апреля 2022 года.

Associated Press

Ветеринарный врач Редеслев Федичинск обнимает собаку во время лечения в центре фонда ADA в Перемышле, на юго-востоке Польши, в понедельник, 28 марта 2022 года. Эвакуация животных была опасной, но стала возможной благодаря усилиям и сотрудничеству нескольких групп по защите прав животных и украинских беженцев.

Associated Press

Люди держат украинские и польские флаги в ожидании прибытия президента США Джо Байдена, который выступит с речью в Королевском замке в Варшаве, Польша, в субботу, 26 марта 2022 года. Байден приехал в Польшу на заключительном этапе своего четырехдневного турне в Европу, чтобы поддержать единство среди союзников и оборону Украины.

Associated Press

Семилетняя Амелия Анисович, беженка из Украины, держит головной убор, стоя рядом с польским флагом в финале благотворительного концерта в Лодзи, Польша, в воскресенье, 20 марта 2022 г.

Associated Press

Украинка держит ребенка перед плакатом солидарности с Украиной возле спортивного зала, ставшего центром для беженцев в Варшаве, Польша, пятница, 18 марта 2022 года.

Associated Press

Украинская бабушка держит на руках свою 22-месячную внучку с лейкемией Еву Вакуленко в клинике в Боченце, Польша, в четверг, 17 марта 2022 года. Вакуленко среди более чем 500 украинских детей с раком, которые были эвакуированы в клиники Польши. Их осматривают врачи, которые затем решают, куда им следует отправиться для лечения. Детей принимают около 200 больниц в 28 странах.

Associated Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присутствует на церемонии возложения венка к памятнику покойному президенту Леху Качиньскому и еще 95 людям, погибшим в авиакатастрофе в России в 2010 году, в Варшаве, Польша, пятница, 1 апреля 2022 года.

Associated Press

Беженка несет подушки и одеяла в центре для беженцев в Надажине, недалеко от Варшавы, Польша, в четверг, 31 марта 2022 года.

Associated Press



Испанская паэлья подается для украинских беженцев в Перемышле, Польша, вторник, 15 марта 2022 года.

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