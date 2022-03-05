Как помочь детям справиться со стрессом во время войны: советы психолога

Сейчас взрослые массово обращаются за помощью, чтобы хоть как-то владеть собой во время стресса. А как быть детям? Несколько советов дает психолог Марина Иванова.

Конечно, никаких иллюзий, что ситуация не повлияет на их психику, но немного помочь им пережить войну все же возможно.

1. Прежде всего, вы, как родители, должны позаботиться о своем моральном состоянии. Ваши дети зеркалят состояние родителей. Если родители спокойны, дети вряд ли будут в панике.

2. Дети, особенно детсадовского или младшего школьного возраста знают о войне только то, что могут себе нафантазировать или увидеть в фильме, а это может быть слишком цветной образ. Фантазии нужно сопоставлять с реальностью.

3. Не надо обманывать ребенка и говорить, что ничего не произошло, все хорошо и то, что вы ходите в подвал ночевать – это такая игра. Лучше честно, но без страшных подробностей сказать ребенку, желательно глядя прямо ему в глаза, какова ситуация. К примеру, сейчас война, это очень опасно для нашей жизни, но тебе нечего бояться, потому что я (или мы с папой) контролируем ситуацию и следим за уровнем опасности. Если мы увидим опасность, мы все уйдем в безопасное место и спрячемся. Тебе нет смысла переживать, потому что мы защитим тебя. Все, что от тебя нужно, это слушаться и не возражать: если я скажу бежим, ты просто бежишь со мной, все вопросы потом, в безопасном месте. Это позволит ребенку понимать, что ситуация сложна, однако важно действовать как команда, и тогда будет все хорошо.

4. Не пытайтесь привлечь ребенка к урокам очень сильно, если сейчас дети больше проводят времени с гаджетами, это нормально, они интуитивно понимают, что родителей не нужно беспокоить, у них есть другие задачи. И будем честны, у нас сейчас не очень много ресурса для игр с нашими детьми, поэтому давайте будем сейчас добрее к себе и к детям, не заставляя ни себя, ни их делать невозможное – поддерживать довоенный режим жизни.

Сил всем нам и мирного неба!

Блог психолога Марины Ивановой

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