Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью: советы психолога

Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью во время военных действий? Психолог Лейла Гасанова дает несколько советов.

Вокруг много новостей по поводу военной атаки со стороны агрессора, после которых легко может накрыть паника. А в таком состоянии тяжело контролировать свои мысли и эмоции. Пожилые люди более уязвимы, поэтому состояние массовой тревоги и страха негативно влияет не только на их эмоциональную сферу, но и физическую. Поэтому следует уделить в это не простое время, внимание своим родителям, бабушкам, дедушкам и тд, пишет Лейла на своей странице в Facebook.

Главное, чтобы противостоять стрессу, нужно объединяться, семья должна сплотиться, это поможет выстоять всем – пожилым родителям, взрослым, детям, подросткам. Приведем несколько советов по психологической поддержке пожилых людей в состоянии войны.

Поддерживать постоянную связь вне зависимости от того, в одном городе живете с родителями или нет. Вы должны звонить по утрам и вечерам, не проявлять собственную тревогу и страхи, будь уверенными и спокойными при общении с пожилыми людьми. Бабушек и дедушек поддержат внуки, поэтому давайте трубку детям – пусть они поднимут настроение вашим родителям. При этом важно договориться, что мы не звоним по 10 раз в день, не сбрасываем звонок и не контролируем, а заботимся друг о друге. Если вы живете неподалеку друг от друга, наведывайтесь чаще, пусть даже это будут даже 10-минутные встречи.

Проговорите план действий в случае кризисного развития ситуации, будьте готовы ко всему. Разработайте и обсудите план максимально конкретно по пунктам – от документов и аптечки до точки сбора. Такая последовательность и ясность успокоит пожилых людей.

Не отмахиваться от их стремления сделать запасы «на случай войны». Такое поведение пожилых людей основательно и имеет свои корни еще с ХХ века, если запасы в амбаре успокоят ваших дедушек и бабушек – не спорьте, а даже помогите сделать покупки. Сейчас не время фразам "Ну что ты начинаешь!" и раздраженным взглядам. Будьте терпеливы.

Не забывайте заботиться о здоровье своих пожилых родственников. Спросите все ли лекарства они имеют, какое в нем самочувствие и тд.

Обсудить сколько, где и какие новости родители смотрят и слушают. Объяснить, что большое количество новостей очень вредно, что вы не запрещаете, а заботитесь. Контролируйте, чтобы ваши родные не стали жертвой фейков, появление возможной информационной провокации в сети, укажите каким источникам можно доверять.

Почаще обнимать. Переоценить важность прикосновений просто невозможно, и они нужны как никогда. Так проявляется ваша любовь и забота, даруется чувство защищенности, потребности, снимается множество психологических и физиологических проблем.

Поощрять компании и общение. Человек, тип более пожилого возраста, нуждается с кем-то в делиться своими переживаниями и страхами, поэтому не запрещайте общаться, обмениваться впечатлениями и тд. В случае, когда вы замечаете, что общение ваших родных токсично с их друзьями и знакомыми, внушает только панику и страх, поговорите о возможности дистанцироваться от такого человека ради их покоя.

Не дискутируем о политике. Расстройство в отношениях взрослых детей и родителей в настоящее время особенно остро вносит отсутствие единства в оценке происходящего. Доказывая друг другу свою правоту, мы спорим, ссоримся, миримся, а в конце концов страдаем. Сейчас категорически неуместно поднимать вопросы политического, мировоззренческого и религиозного характера, вопросы национальностей, традиций и исторической правды. Поэтому деликатно обходим дискуссионные темы и говорим: "Время покажет, а сейчас нужно держать давление".

Не забывайте о пожилых людях, которые рядом с вами: соседи, коллеги, просто прохожая бабушка в магазине. Помогайте всем пожилым людям по возможности, например сделайте закупки в магазине пожилому соседу, спросите у пожилой коллеги не нуждается ли оно в вашей помощи, не будьте равнодушны к одиноким пенсионерам. Выживут не сильнейшие, а объединенные.

Берегите себя и Украину. Все будет хорошо!

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