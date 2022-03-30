Как преодолеть тоску по дому во время войны

Уже больше месяца украинцы борются за право на свободу и независимость и живут в условиях военного положения. Трудно всем, и тем, кто уехал, и тем, кто остался.

Тоска по дому – это естественная реакция человека, даже в моменты, когда покинуть дом было подготовленным выбором: переезд в связи с учебой или работой, путешествие или долгий отпуск. Это чувство усиливается в стократ, если это вынужденно, как сейчас во время войны. Каждый четвертый украинец сейчас был вынужден покинуть свой дом, переехав в другой регион или за границу.

Когда мы скучаем по дому, мы чувствуем себя неуверенными от того, где мы находимся, физически и эмоционально, и стремимся к чему-то известному, предполагаемому, последовательному и стабильному. Еще мы можем чувствовать стыд и вину, что покинули дом. Что делать с этими чувствами, рассказывают в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

Помните, что быть в безопасности – лучшее решение. Человеческая жизнь – самая высокая ценность. Спасать себя и родных в условиях войны не стыдно. Никто не будет вас осуждать. Ведь как бы жутко это ни звучало, но мертвыми или с травмированной психикой, вы не сможете помочь своей стране.

Как справиться с тоской по дому?

Признайте, что вы скучаете по дому. Многое из того, что вы знаете и на что можете положиться, осталось дома. В лучшем случае у вас чемодан вещей, куда вы упаковали свою жизнь. Тоска по дому является естественной реакцией на это чувство потери.

Каждую эмоцию, которую мы испытываем, очень важно прожить, а не сдерживать внутри. Скрытые чувства часто проявляются позже как головные боли, усталость, болезнь или отсутствие мотивации.

Если вам удалось взять из дома не только вещи первой необходимости — найдите им сейчас особое место: украшения, фото или даже записную книжку. Это поможет создать ощущение непрерывности и облегчить шок от новой среды.

Если у вас не было возможности взять ничего, что бы напоминало вам о доме – напечатайте фото из соцсети или телефона. Или, возможно, вы можете завести растение, такое же как было у вас на подоконнике. Или купить чашку, похожую на ту, которая была вашей любимой. Не сдерживайте себя в импульсе приобрести что-то напоминающее вам дом.

Оставайтесь занятым. Встаньте и сделайте что-нибудь, чтобы избавиться от негативных мыслей. Например, включите любимую музыку и начните убирать, помойте посуду, пойдите на пробежку или займитесь йогой. Старайтесь сохранять положительный взгляд и сохранять мотивацию!

Ешьте, двигайтесь, спите в нужных количествах. Сбалансированные физические упражнения, отдых и питание помогут вашему телу и разуму работать как можно лучше.

Сделайте шаг и познакомьтесь с новыми людьми. Облегчить одиночество поможет дружба и формирование системы поддержки. Это может быть особенно сложным из-за различия в культуре и языке, но вы можете познакомиться с местной диаспорой.

По возможности, поддерживайте общение с родными и друзьями не только с помощью мессенджеров. Важно видеть и слышать друг друга. То есть, время от времени, общаться через видеосвязь.

Мечтайте, чем вы займетесь, когда будет безопасно и вернетесь домой. Это может помочь снизить импульсивную отдачу и сосредоточить вас на своих целях сейчас.

Ищите новые возможности. Исследуйте окрестности, изучите новую местность, присоединяйтесь к клубам по интересам, ищите работу или присоединитесь к волонтерству, участвуйте в событиях, посещайте митинги в поддержку Украины.

Поговорите о своих чувствах с кем-то, кому вы можете доверять, будь то друг, член семьи или советчик.

Если тоска по дому не покидает вас или мешает вам в повседневной жизни и в быту – обратитесь за профессиональной психологической помощью.

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