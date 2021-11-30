Как принцесса: леди Амелия Виндзор в пышном платье из тюля блистала на дорожке

Как принцесса: леди Амелия Виндзор в пышном платье из тюля блистала на дорожке

Леди Америя Виндзор стала гостьей "модного "Оскара" в Лондоне. Девушка посетила церемонию вручения наград Fashion Awards 2021.

На красную дорожку в Королевском Альберт-холле леди Амелия вышла в платье цвета шампань и тюля от Sabina Bilenko. Наряд с корсетным лифом-бандо, приспущенными короткими рукавами и юбкой длиной до щиколотки великолепно сидел на фигуре девушки. Платье красиво переливалось мелкими стразами.

Амелия дополнила свой вечерний образ серьгами-висюльками, массивным золотым колье, браслетом в виде золотой цепи на запястье и большим золотым кольцом. Обула знаменитость золотые босоножки на платформе и высоких каблуках. Также Амелия сделала насыщенно-красный маникюр и педикюр, макияж с акцентом на губы, а волосы собрала заколкой.

Леди Амелия Виндзор / Associated Press

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На дорожке в этот день появилось много других известных гостей: модели Адриана Лима, Эльза Хоск, Стелла Максвелл, актриса Приянка Чопра, Ромео Бекхэм со своей девушкой Мией и многие другие.

До 2016 года эта церемония была известна как British Fashion Awards, ее учредили в 1989 году с целью привлечь внимание к людям, которые вносят значимый вклад в модную индустрию.

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