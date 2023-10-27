Как принцесса: возлюбленная премьер-министра Австралии в дымчатом платье с обнаженными плечами сияла в Белом доме

Джоди Хейдон выглядела очаровательно в пышном наряде.
В Белом доме состоялся государственный ужин, который президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден устроили в честь визита в Вашингтон премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его возлюбленной Джоди Хейдон.
Джоди появилась на мероприятии в очаровательном образе, в котором она была похожа на принцессу. На ней было длинное платье дымчатого цвета с пышной юбкой и обнаженными плечами от южноавстралийского бренда Paolo Sebastian.
У наряда были прозрачные рукава, и он был украшен изящной вышивкой в виде цветов, а также австралийских птиц – кукабарр.
Свой образ Хейдон дополнила красивой прической, макияжем смоки-айс и элегантным колье на шее.
Альбанезе был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.
Напомним, Джилл Байден выбрала для государственного ужина бежевое платье макси, расшитое цветочными узорами из серебристых пайеток, от ливанского бренда Reem Acra.
Читайте также:
- Вкусно и красиво: в Белом доме показали, какими блюдами угощали премьер-министра Австралии на государственном ужине
- В элегантном платье с камнями и в слингбэках: новый красивый образ Джилл Байден
- Джилл в голубом свитере, Джо – в песочных штанах: папарацци подловили Байденов во время прогулки по пляжу