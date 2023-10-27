Как принцесса: возлюбленная премьер-министра Австралии в дымчатом платье с обнаженными плечами сияла в Белом доме

В Белом доме состоялся государственный ужин, который президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден устроили в честь визита в Вашингтон премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его возлюбленной Джоди Хейдон.

Энтони Альбанезе и Джоди Гейдон / Фото: Associated Press

Джоди появилась на мероприятии в очаровательном образе, в котором она была похожа на принцессу. На ней было длинное платье дымчатого цвета с пышной юбкой и обнаженными плечами от южноавстралийского бренда Paolo Sebastian.

Энтони Альбанезе и Джоди Гейдон / Фото: Associated Press

У наряда были прозрачные рукава, и он был украшен изящной вышивкой в виде цветов, а также австралийских птиц – кукабарр.

Энтони Альбанезе и Джоди Гейдон / Фото: Associated Press

Свой образ Хейдон дополнила красивой прической, макияжем смоки-айс и элегантным колье на шее.

Альбанезе был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Энтони Альбанезе и Джоди Гейдон / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден выбрала для государственного ужина бежевое платье макси, расшитое цветочными узорами из серебристых пайеток, от ливанского бренда Reem Acra.

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