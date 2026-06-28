Как принца Уильяма дразнили в Итонском колледже: раскрыто прозвище будущего короля

Принц Уильям / © Associated Press

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Это произошло после того, как стало известно, что принц Джордж — старший сын Уильяма и Кейт Уэльских, поступит в это учебное заведение в сентябре этого года.

Один из бывших учеников, учившийся в Итоне вместе с принцем Уэльским с 1995 по 2000 год, поделился своими воспоминаниями о члене королевской семьи в школьные годы. По его словам, Уильям не выделялся так сильно, как многие могли бы ожидать, несмотря на свой королевский статус.

Принц Уильям в Итоне / © Getty Images

«Мы не испытывали благоговения перед Уильямом, и я не думаю, что он хотел бы, чтобы мы им восхищались», — сказал он газете The Telegraph.

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Бывший одноклассник принца также рассказал о прозвище, которое они дали члену королевской семьи:

«Вы должны помнить, что в Итоне он никогда особо не выделялся — там были мальчики из еще более богатых семей, чем его, а также мальчики из очень старинных английских аристократических родов, которые могли проследить свою родословную на тысячи лет назад и которые дразнили Уильяма называя его „выскочка-немец“. Он был популярен, но при этом был просто одним из толпы».

Во время, когда Уильям учился в школе, развод его родителей, принца Чарльза и принцессы Дианы, доминировал в заголовках таблоидов. Однако, по словам его бывшего одноклассника, эта тема редко обсуждалась среди учеников.

Принц Уильям в Итоне / © Getty Images

В следующем году, после трагической гибели его матери в автокатастрофе, сотни студентов, как сообщается, написали Уильяму письма с соболезнованиями. Однако лишь немногие были готовы обсудить это с ним лично.

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«Думаю, это был единственный способ, которым мы умели себя вести», — сказала бывшая студентка. «Мы все смотрели похороны Дианы по телевизору, но просто молчали. Это было очень по-британски, сдержанно и, вероятно, выглядит плохо с точки зрения 2026 года, но я подозреваю, что именно этого он предпочел бы в то время», — цитирует ее слова журнал Ok!.

Принцесса Диана и принц Чарльз с Уильямом и Гарри / © Associated Press

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