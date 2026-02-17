ТСН в социальных сетях

Как принцесса Кейт оконфузилась с блинами: забавные фото

Праздник Масленицы, который продлится целую неделю, заставил нас вспомнить несколько забавных эпизодов из жизни принцессы Уэльской.

Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

В 2023 году Кэтрин посетила дом престарелых Oxford Nursing Home в Слау, и там во время мероприятия, она попыталась перевернуть блин фирменным способом, как это делают профессиональные повара.

Несмотря на то, что она известна своей любовью к кулинарии, у Кейт не вышло перевернуть блин таким способом и поэтому она обратилась за помощью, разразившись смехом. А повар, в свою очередь, посоветовала подождать немного, прежде чем переворачивать блюдо.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

«Вот где я ошибаюсь, я всегда пытаюсь повернуть их слишком быстро!», — сказала тогда Кэтрин.

Забавное фото Кейт со сковородкой и панкейком в ней было сделано в 2011 году. Кэтрин пыталась перевернуть блин на мероприятии благотворительного фонда помощи детям, больным раком в Северной Ирландии, во время их с принцем Уильямом визита.

Принц Уильям подбадривает Кейт, пока она старается справиться с блином на сковородке / © Getty Images

Принц Уильям подбадривает Кейт, пока она старается справиться с блином на сковородке / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, блины с какими начинками обожала есть королева Елизавета II.

