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Как прошла предсвадебная вечеринка: сестра леди Амелии Спенсер поделилась эксклюзивными кадрами

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
437
Время на прочтение
1 мин
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Как прошла предсвадебная вечеринка: сестра леди Амелии Спенсер поделилась эксклюзивными кадрами

Леди Амелия и Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Леди Элиза Спенсер поделилась в Instagram снимками с предсвадебной вечеринки своей сестры леди Амелии, которая недавно вышла замуж за Грега Маллетта.

Сама Амелия пока что не публиковала свадебные снимки, но рассказала, что церемония прошла на вершине горы в Южной Африке. Но ее сестра леди Элиза немного приоткрыла завесу тайны и опубликовала несколько кадров с предсвадебного торжества.

"Самое счастливое празднование для моей прекрасной сестры @ameliaspencer15 и Гризли мое сердце переполнено❣️", - подписала кадры Элиза.

На снимках были запечатлены жених и невеста, а также их друзья, кадры сделаны на фоне пляжа. Элиза также пришла со своим парнем Ченнингом Миллердом. На вечеринку леди Элиза надела серебряное платье, а ее волосы были собраны в хвост.

Невеста также попала в кадр, леди Амелия была одета в молочно-белое макси-плать с американской проймой, а ее волосы были собраны в низкий пучок.

(листайте фото вправо)

Осталось дождаться снимков со свадьбы, которыми, мы надеемся, леди Амелия непременно поделится со своими фолловерами в Instagram.

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Дата публикации
Просмотры
437
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